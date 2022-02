Gersthofen

Der Mord an Vanessa ist noch nicht vergessen

Plus In Gersthofen wird mit einem Gottesdienst an die schreckliche Tat vor 20 Jahren erinnert.

Von Oliver Reiser

Die ganze Region war erschüttert, die Menschen in Gersthofen geschockt, als in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 2002 die damals zwölfjährige Vanessa in ihrem Kinderzimmer mit 21 Messerstichen getötet wurde. Auch 20 Jahre später ist weder diese schreckliche Tat noch das lebenslustige Mädchen vergessen. "Wir alle waren entsetzt, sprachlos, ratlos, gelähmt, ja mehr oder weniger traumatisiert - und wir sind es teilweise heute noch", sagte Gabriele Schmidthals-Pluta, die Vorsitzende des Vereins Sicheres Leben, bei einem Gedenkgottesdienst, der am vergangenen Freitag in der Pfarrkirche St. Jakobus stattfand. "Was wäre aus Vanessa geworden? Eine junge Frau von 32 Jahren, vielleicht verheiratet? Vielleicht hätte sie Kinder? Welchen Beruf hätte sie ergriffen?" Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Die Andacht war auch allen anderen Kindern gewidmet, die Opfer von Gewaltstraftaten oder sexualisierter Gewalt geworden sind, die vermisst sind und deren Angehörigen unvorstellbare Qualen erleiden müssen.

