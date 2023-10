Der perfekte Mord: In Gersthofen werden Kriminalfälle aufgerollt

Strafverteidiger Alexander Stevens und Moderatorin Jaqueline Belle stellten echte Mordfälle und die wahren Methoden der Ermittler vor. Das war keine leichte Kost.

„Diese Show handelt von Gewalt, Hass und Tod. Das gezeigte Bildmaterial ist echt. Wem das zu viel wird, kann den Saal natürlich jederzeit verlassen.“ – verstörende Sätze, die man als Kulturliebhaber eigentlich niemals in seinem Leben wirklich hören möchte. Doch genau mit diesen Eingangsworten begann in der Gersthofer Stadthalle ein höchst ungewöhnliches Event, das sich hunderte von neugierigen Zuschauern nicht entgehen lassen wollten. Denn es ging um die immer wieder aufgeworfene Frage: Kann man wirklich den rundum perfekten Mord begehen, ohne jemals geschnappt zu werden?

Aufgerufen zu dieser schaurig-spannenden Veranstaltung, die der nahezu vollständig ausverkauften Stadthalle einige äußerst rätselhafte „Leichen zum Dessert“ servierten. Deren große Mission: die kniffligsten Original-Kriminalfälle inklusive der sichergestellten Spuren zu präsentieren, die Besucher bei der Lösung dieser Fälle fleißig mitknobeln zu lassen und nicht zuletzt die tatsächlichen Ermittlungsmethoden der Kripo offenzulegen – die in Wirklichkeit weit abseits von den gängigen Kino- und TV-Klischees angesiedelt sind.

Dicht und spannend in Gersthofen in Szene gesetzt

Und dieses ungewöhnliche Kriminalspektakel wurde mit verschiedenen Multi-Media-Elementen von Anfang an atmosphärisch dicht und spannend in Szene gesetzt: Die jeweiligen Morde wurden mittels Zeichentrick-Präsentationen vorgestellt, anschließend die Zeugenaussagen und sichergestellten Beweismittel auf Originalfotografien zusammengestellt. Dann erfolgte eine Auflistung der möglichen Mordmotive, bevor schließlich durch überraschende Wendungen der Geschichte und neuer mysteriöser Erkenntnisse immer wieder auch neue Fragezeichen hinsichtlich der wahren Identität der Täter aufgeworfen wurden.

Mittels Zeichentricksequenzen wurde nachgestellt, was in jener Mordnacht wirklich passierte. Foto: Thomas Hack

Doch es stellte sich keineswegs nur als ein unterhaltsames Rätselspielchen heraus, das die beiden Experten hier zum Besten gaben, denn es wurden von Minute zu Minute neue Geheimnisse aus der wahren Welt der Kriminalistik aufgedeckt: Was geschieht bei einer Leichen-Obduktion tatsächlich? Was mag es mit der ominösen „SOKO Schlüssel“ auf sich haben? Wie kann es sein, dass längst überführte Mörder noch immer frei herumlaufen, obwohl man ihre Identität schon seit zahlreichen Jahren kennt? Und mal ehrlich gefragt: Wer im Publikum wusste vor dieser Veranstaltung schon, dass jeder deutsche Bekleidungshersteller gesetzlich verpflichtet ist, mindestens ein Paar von jedem neu produzierten Schuhmodell an das Bundeskriminalamt auszuliefern?

Ist der Mörder auch in Gersthofen immer der Ehepartner?

Darüber hinaus wäre den Moderatoren zufolge kaum ein Mord wirklich von langer Hand geplant worden – und gerade einmal bei einem Viertel aller Tötungsdelikte stelle sich der Mörder NICHT als der eigene Ehepartner heraus! Trotz all dieser spannenden wie auch erschreckenden Todescocktails auf der Bühne war dieses ungewöhnliche Event durch den rabenschwarzen Humor von Strafverteidiger Stevens gleichermaßen zu einem „Mordsspaß“ für die anwesenden Stadthallengäste avanciert. So etwa klärte er fachmännisch auf: „In Nordrhein-Westfahlen sind 1700 Mordfälle noch immer nicht aufgeklärt“. Doch zur allgemeinen „Beruhigung“ des Gersthofer Publikums setzte er schelmisch grinsend hinterher: „Keine Angst, wir hier leben im sichersten Bundesland der Welt – denn in Bayern wird eine solche Statistik überhaupt erst gar nicht geführt!“

Man könnte sich vielleicht denken, dass solche „True Crime“-Spektakel doch schon zuhauf über die heimischen Fernsehbildschirme flackern. Doch ein langjähriger Strafverteidiger, der schonungslos aus dem kriminalistischen Nähkästchen plaudert, die einvernehmende Moderation einer versierten Rundfunk-Sprecherin sowie spaßig-spannende Interaktionen machten den Abend zu einem Live-Erlebnis für das ganze Publikum. Und die ursprünglich aufgestellte Frage nach dem rundum „perfekten“ Mord? Auch den scheint es wohl tatsächlich zu geben. Alles, was man dazu braucht, ist ein sogenannter „Todesflüsterer“ sowie eine möglichst große Familie, die geschlossenen hinter ihrem Familienoberhaupt steht. Mehr soll an dieser Stelle aus ermittlungstechnischen Gründen nicht verraten werden …