Gersthofen

vor 33 Min.

Der Rathausbrunnen in Gersthofen bleibt weiter trocken

Plus Der Brunnen auf dem Gersthofer Rathausplatz ist ein beliebtes Ziel für Kinder. Seit Wochen ist er abgeschaltet und trocken. Und das wird wohl noch so bleiben.

Von Gerald Lindner

Der Brunnen vor dem Gersthofer Rathaus liegt schon seit vielen Wochen trocken da; das Kammrad dreht sich in diesen warmen Tagen leider nicht. Das liegt aber nicht an Wassersparmaßnahmen wegen der monatelangen Trockenheit in diesem Sommer. "Der Brunnen ist außer Funktion, weil ein Teil des Brunnens kaputtgegangen ist", so die Erklärung der Stadtverwaltung. Und das Wasserspiel wird noch eine Weile lang abgeschaltet bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

