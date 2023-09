Der Verein "Gersthofen ist bunt" wird wieder aktiv gegen rechts

Gegen rechtsradikale Strömungen richtet sich der Verein "Gersthofen ist bunt". Nach längerer Pause organisieren seine Mitglieder wieder eine Veranstaltung.

Der Verein „ Gersthofen ist bunt“ wurde im September 2013 gegründet und setzt sich ein für Demokratie, Toleranz und Menschenwürde. „Wir treten vor allem Rassismus und Fremdenfeindlichkeit mit aller Entschiedenheit entgegen“, betont dessen zweite Vorsitzende Sigrid Puschner.

Die Gründung des Vereins erfolgte nach der Kundgebung „Bunt und Frei“, welche die Stadt Gersthofen innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt hatte, um einer NPD-Veranstaltung auf dem Gersthofer Rathausplatz entgegenzuhalten. Neben lautstarken Protesten gegen die Kundgebung der Rechten gab’s ein vielseitiges Kulturprogramm auf einer Bühne. Jetzt treten die Mitglieder wieder auf den Plan.

„In letzter Zeit beobachten wir zunehmend immer dreister auftretenden Rechtsradikalismus, Intoleranz und Tendenz hin zur AfD“, so Sigrid Puschner. „Angesichts dessen hält es der Verein für unabdingbar sein Engagement zu verstärken. Unser Schwerpunkt liegt in der Aufklärung und Information.“ Aus diesem Grund findet nun am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag in den Gasthof Hillenbrand, Bauernstraße 13 in Gersthofen statt. Unter dem Titel „Die AfD – eine Gefahr für unsere Demokratie?!“ referiert Birgit Mair (Dipl. Sozialwirtin) zu diesem Thema.

Birgit Mair wurde 1967 in Österreich geboren und ist Mitbegründerin des Nürnberger Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung (ISFBB). Die Wahl-Nürnbergerin ist Autorin mehrerer Publikationen über Holocaust-Überlebende sowie extrem rechte Bewegungen und kuratierte mehrere Ausstellungen, darunter die bundesweit beachtete Wanderausstellung „Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen“. Seit 2005 führte sie mehr als vierhundert Zeitzeugengespräche mit Holocaust-Überlebenden durch und hält Aufklärungsvorträge gegen Neonazismus und Rassismus. Für ihr Engagement gegen Rechts erhielt sie 2022 die Karl-Bröger-Medaille.