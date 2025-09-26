Diakon Christian Wolf erhält Verdienstmedaille

Diakon Christian Wolf ist in der Bekenntniskirche der Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Gersthofen verabschiedet worden. Nun wurde er von der Stadt Gersthofen für sein jahrzehntelanges Engagement mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet. Rund 150 Gäste aus Politik und Kirchen sowie Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Feier teil.

Seit 2012 prägte Christian Wolf mit außergewöhnlichem Einsatz, Herzenswärme und Verantwortungsbewusstsein das Leben in der Gemeinde und weit darüber hinaus. Ob in der Arbeit mit Geflüchteten, im sozialen Bereich oder bei Fest- und Gemeindeveranstaltungen – überall war sein Wirken sichtbar und spürbar, heißt es in einer Mitteillung der Stadt Gersthofen.

Wolf war Koordinator des Helferkreises Asyl

Besonders hervorzuheben sei seine Rolle als Koordinator des Helferkreises Asyl in den Jahren 2015/2016. In einer Zeit, in der sehr viele Geflüchtete kurzfristig untergebracht und betreut werden mussten, übernahm Wolf mit fachlicher Kompetenz und großem persönlichem Einsatz die Koordination zahlreicher Ehrenamtlicher. Durch seine Kommunikationsstärke und Sensibilität gelang es ihm, eine funktionierende Steuerungsgruppe aufzubauen und wertvolle Unterstützung für die Betroffenen zu leisten.

Darüber hinaus initiierte und leitete Wolf 2017 das Projekt „Backhaus“, das 2019 mit dem Ehrenamtspreis der Evangelisch-Lutherischen Kirche ausgezeichnet wurde. Mit Aktionen wie dem beliebten „Jubiläumsbrot“ bei besonderen Festtagen wurde das Backhaus zu einem lebendigen Ort der Begegnung.

„Christian Wolf hat weit über das normale Maß hinaus Verantwortung übernommen. Sein Beitrag zur Integration Geflüchteter und sein Engagement im sozialen und gemeindlichen Bereich sind für Gersthofen von unschätzbarem Wert. Mit dieser Auszeichnung dankt die Stadt Christian Wolf von Herzen für sein Wirken“, sagte Bürgermeister Michael Wörle. (AZ)