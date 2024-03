Die Amigos kommen nach Gersthofen

Nach insgesamt 25 Studioalben kommt das Schlagerduo "Die Amigos" in die Gersthofer Stadthalle.

"Atlantis wird leben" heißt das 25. Studioalbum der Amigos. Nun präsentieren Bernd und Karl-Heinz Ulrich dieses Album zusammen mit ihren bekannten Hits auf einer Deutschland-Tour. Mit dabei ist Tochter/Nichte Daniela Alfinito. Auf ihrer „Das Beste vom Besten“-Tournee wollen sie laut Pressemitteilung ihren Fans eine ganz besondere Show zeigen.

Karl-Heinz Ulrich (links) und sein Bruder Bernd Ulrich führen als die Amigos immer wieder die Charts an. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Archivbild)

Dabei war das gar nicht so sicher, nachdem Doris, die Ehefrau von Karl-Heinz Ulrich, nach 44 Jahren Ehe Anfang des Jahres gestorben war. Die 71-Jährige hatte Krebs. Daraufhin waren alle Auftritte bis Ende Februar verschoben worden.

Die Amigos gibt es seit mehr als 50 Jahren

Seit mehr als 50 Jahren sind die beiden Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich "Die Amigos". Als Schlager-Komponisten und Live-Musiker sind sie schon so lange im Geschäft, dass viele Fans mit ihren Hits groß geworden sind. Auch die Amigos-Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich können sich an jene wunderbaren Tage gut erinnern. „Damals spielten wir auf Hochzeiten und Jubiläen, und zwar an jedem Wochenende nach unserer regulären Arbeit“, schildern sie in der Mitteilung.

Auch Amigos-Tochter ist erfolgreich

Romantik und tiefe Gefühle werden bei Chartstürmerin Daniela Alfinito großgeschrieben. Ihr wurde die Musik quasi in die Wiege gelegt, denn sie ist die Tochter und Nichte des erfolgreichsten Schlager-Duos Europas, den Amigos. Danielas Album „Du warst jede Träne wert“ erreichte 2019 Platz 1 der deutschen Charts. Die Alben aus dem Jahr 2021 „Liebes-Tattoo“, „Splitter aus Glück“, „Löwenmut“ und „Frei und grenzenlos“ gingen an die Spitze der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die drei kommen am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr in die Gersthofer Stadthalle. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Tageskasse.

