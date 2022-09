Gersthofen

06:30 Uhr

Die Batzenhofer Pfarrei St. Martin feiert ihre Kirche

Plus Erst im Mai feierte die Pfarrei St. Martin in Batzenhofen die Renovierung ihrer Kirche. Nun steht das 300. Kirchweihjubiläum an.

Von Gerald Lindner

Die Batzenhofer Kirche St. Martin zählt zu den bedeutendsten Pfarrkirchen im Umkreis Augsburgs. Erst im Mai wurde der Abschluss der jahrelangen Restaurierungsarbeiten in dem Gottesdienst gefeiert. Nun steht allerdings ein noch größeres Fest in der Pfarrgemeinde an: Denn St. Martin wurde vor 300 Jahren geweiht. Was alles geplant ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen