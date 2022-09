Die Brücke über die A8 verbindet Gersthofen seit 25 Jahren

Plus Vor 25 Jahren wurde die Brücke über die A8 an der Welser Straße eingeweiht. Ihre Funktion für die Entwicklung des Gersthofer Gewerbegebiets war bedeutend.

Der Neubau einer Brücke über die Autobahn A8 München-Stuttgart im Zuge der Gersthofer Welser-/Otto-Hahn-Straße wurde vor 25 Jahren eingeweiht. Damals wurde dem Bauwerk eine "große verbindende Bedeutung" für die Gersthofer Infrastruktur beigemessen. Diese Erwartungen hat sie bis heute erfüllt.