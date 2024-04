Gersthofen

22:10 Uhr

Die Bahnhofstraße bleibt offen – das sagen die Beteiligten zum Ergebnis

Plus Soll die zentrale Bahnhofstraße Gersthofen für eine Grüne Mitte teils gesperrt werden? Darüber haben jetzt die Bürger entschieden. Das sagen Bürgermeister und BI.

Von Gerald Lindner

Ein „Grünes Herz“ plant die Stadt Gersthofen für ihr Zentrum. Dafür sollen der Rathausplatz und das „Gersthofer Loch“ zu einem neuen Stadtpark mit viel Aufenthaltsqualität zusammengelegt werden. Dieses Konzept ging aus einem europaweiten Planungswettbewerb hervor und wurde einstimmig vom Stadtrat beschlossen. Ein zentraler Bestandteil der Planungen ist die Sperrung der Bahnhofstraße – derzeit noch zentrale Ost-West-Verkehrsachse der Stadt – auf circa 80 Metern zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung. Dagegen hat eine Bürgerinitiative einen Bürgerentscheid erwirkt, der am Sonntag stattfand. Die Debatte über die Sperrung der Bahnhofstraße und die möglichen Folgen für die Wohngebiete hat die Stadt in den vergangenen Wochen regelrecht gespalten.

Zumindest, was die Diskussionen in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien betrifft. Dort wurde befürchtet, dass sich die heute auf der Ost-West-Achse stauende Blechkarawane im Fall einer Sperrung in die Wohngebiete verlagern wird. Ausführungen des von der Stadt eingeschalteten renommierten Verkehrsplaners Dirk Kopperschläger wurden angezweifelt und für komplett falsch erklärt.

