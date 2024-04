Gersthofen

vor 16 Min.

Die Eintrittspreise in Gerfriedswelle und Hallenbad Gersthofen steigen

Die Gerfriedswelle in Gersthofen mit ihrer großen Anlage gilt als eine Attraktion im Sommer in der Region. Ab Saison 2024 gibt es ein neues Tarifsystem.

Plus Der Stadtrat Gersthofen hat ein neues Tarifsystem für beiden Bäder beschlossen. Die neue Regel für Familien sorgte für eine strittige Debatte im Gremium.

Von Regine Kahl

Die Freibadsaison steht vor der Tür und in der Gersthofer Gerfriedswelle wird an schönen Tagen wieder jede Menge los sein. Das Bad zieht tausende Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region an. Kurz vor der Eröffnung dreht der Stadtrat Gersthofen an der Preisschraube. Nachdem die Tarife viele Jahre lang unverändert blieben, werden sie nun erhöht. In diesem Schritt herrschte große Einigkeit quer durch alle Fraktionen, einen Disput gab es nur zur Frage, wie viel die Familienkarte für beide Gersthofer Bäder künftig kosten soll.

Bevor das Thema im Stadtrat aufschlug, war es schon im Werkausschuss diskutiert worden. Als Erstes wurden die Gebühren in den Nachbarkommunen angeschaut. Als Vergleich dienten die Bäder in Meitingen, Donauwörth, Aichach, Nördlingen und Dillingen. Ein Ergebnis nach Auskunft der Stadtverwaltung war, dass das Donauwörther Freibad, das von der Ausstattung ähnlich wie die Gerfriedswelle ist, deutlich höhere Eintrittspreise verlangt. Beispiel: Ein Erwachsener zahlt dort 6 Euro Eintritt, Schüler und Jugendliche 3,50 und Kinder 2 Euro. Für eine Jahreskarte muss eine Familie 195 Euro bezahlen. In Gersthofen zahlte ein Erwachsener bisher 4,50 Euro Tageseintritt, Schüler/Jugendliche 3 Euro und Kinder von 6 bis 13 Jahren waren frei. Eine Jahreskarte für Erwachsene kostete bisher in Gersthofen 95 Euro. Auch bei den Hallenbädern war Gersthofen neben dem Hallenbad Aichach am günstigsten in der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen