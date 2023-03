Die fünf Gersthofer Feuerwehren wollen mehr Zusammenarbeit

Wie einsatzfähig sind die Gersthofer Feuerwehren? Dazu lässt die Stadt regelmäßig Gutachten erstellen. Das neue fällt positiv aus. Aber es ist auch einiges zu tun

Sind die fünf Gersthofer Feuerwehren für ihre Aufgaben ausreichend ausgestattet? Auskunft darüber gibt der Feuerwehrbedarfsplan, ein Gutachten, das die Stadt etwa alle sechs Jahre erstellen lässt. Nun wurde die aktualisierte Fassung im Finanz- und Ordnungsausschuss vorgestellt. Das Fazit: Die Situation ist besser als bei der letzten Aktualisierung im Jahr 2016. Klar ist aber auch: Es ist noch einiges zu tun.

Wie im Jahr 2016 hatte auch diesmal der Kemptener Diplom-Ingenieur Stephan Rudolph die Situation der fünf Wehren in Gersthofen, Hirblingen, Batzenhofen, Edenbergen und Rettenbergen genau unter die Lupe genommen. Das Feuerwehrhaus in Gersthofen dient allen als zentraler Service- und Lagerstandort. Nicht betrachtet hatte Rudolph den MVV Industriepark Gersthofen, weil dort eine eigene, auf chemische Betriebe spezialisierte Werksfeuerwehr den Erstangriff übernehmen kann.

277 Aktive im ganzen Gersthofer Stadtgebiet

Insgesamt gibt es demzufolge 277 aktive Feuerwehrleute im Stadtgebiet. "Die Personalstärken sind in der Regel in Ordnung." Seit 2016 habe sich die Verfügbarkeit von Aktiven am Standort deutlich verbessert. "Damals war ich noch besorgt, ob man nicht Wehren zusammenlegen muss, weil nicht genügend Einsatzkräfte vorhanden sind. Diese Sorgen habe ich nicht mehr." Alle Wehren, außer die von Rettenbergen, seien auch tagsüber einsatzfähig. Eine stärkere Bedeutung innerhalb der fünf Standorte soll die Hirblinger Wache bekommen. "Diese kann teilweise Aufgaben im Gersthofer Westen und Südwesten übernehmen und so die Gersthofer Mannschaft entlasten, die im Schnitt jährlich rund 400 Einsätze fahren muss", schlug Rudolph vor.

Ein paar Anlässe zur Kritik hatte der Gutachter allerdings. "Der Gersthofer Feuerwehrkommandant arbeitet zu 100 Prozent ehrenamtlich." Da er bei der Stadt Gersthofen angestellt ist, empfahl er, über eine komplette Freistellung für den Einsatzdienst nachzudenken. Am Gersthofer Gerätehaus monierte Rudolph fehlende Stellplätze für Einsatzfahrzeuge, zu wenig Lagerraum und keine Nebenräume für die hauptamtlichen Gerätewarte. Zudem sei jetzt ein Kommandowagen erforderlich.

Das erst vor wenigen Jahren neu gebaute Hirblinger Gerätehaus biete "optimale Voraussetzungen", habe sogar noch einen Stellplatz frei. Dieser könnte für ein neues Waldbrandlöschfahrzeug verwendet werden. Dessen Anschaffung binnen drei bis fünf Jahren regte er angesichts des Klimawandels und der zunehmenden Gefahren durch die Hitze an.

Gerätehaus-Neubau in Edenbergen ist dringend erforderlich

In Batzenhofen wurden seit 2016 die wesentlichen Mängel beseitigt. "Allerdings ist der Schulungsraum zu klein, und die Aktiven müssen sich in der Fahrzeughalle umkleiden; es gibt zudem keine Geschlechtertrennung." Mangelhafte Sanitäranlagen stellte er in Rettenbergen fest, auch hier müssen sich die Aktiven in der Fahrzeughalle umziehen. Zudem fehlen Lagerflächen. Das Fahrzeug sollte in den nächsten ein bis zwei Jahren durch ein mittleres Löschfahrzeug ersetzt werden, in diesem Zeitraum sollte auch eine Erweiterung des Gebäudes erfolgen.

Ein mittleres Löschfahrzeug empfahl Rudolph auch für Edenbergen. Allerdings sei etwas anderes dringlicher: "Ein Neubau des Gerätehauses ist dringend erforderlich. Der schlechte Zustand besteht schon lange." Immerhin seien ja bereits konkrete Planungen für das neue Gebäude in der Diskussion. "Außerdem darf man die soziale Funktion der Wehr nicht vernachlässigen. Sie ist oft in solch kleinen Orten oft das Zentrum der Ortsgemeinschaft."

Auf dem Weg zu einer Wehr mit fünf Standorten

Gut fand er, dass sich die Feuerwehr in Gersthofen allmählich weg von fünf einzelnen Vereinen hin zu "einer Wehr mit fünf Standorten" entwickle. "In dieser Zusammenarbeit liegen künftig die Chancen, und zwar über die Orts- und Gemeindegrenzen hinaus." Deswegen müsse eine gemeinsame Arbeits- und Kommunikationsstruktur aufgebaut werden.

Gersthofens Kommandant Tom Mair schloss sich dem an: "Die Feuerwehren der Stadt Gersthofen wollen eine stärkere und bessere Zusammenarbeit." Dazu soll ein Gesamtkonzept für die Ausbildung erarbeitet werden. Verstärkt wird auch die Nachwuchswerbung. "Zum Markt am 1. Mai starten wir eine große Aktion."