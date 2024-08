Gute Nachrichten für Besucherinnen und Besucher des Gersthofer Freibades: Ab sofort öffnet die Gerfriedswelle auch wieder am Dienstag von 10 bis 19 Uhr. Das teilte die Stadt mit. Somit bleibt das Freibad nur am Montag geschlossen. An allen anderen Wochentagen ist das Freibad von 10 bis 19 Uhr geöffnet. (AZ)