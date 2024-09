Die Gersthofer Kirchweih nimmt Gestalt an

Die Kirchweih Gersthofen findet vom 11. bis 21. Oktober auf dem neuen Festplatz nördlich der Thyssenstraße – parallel zur B2 – statt. Start ist am Freitag, 11. November, um 17 Uhr mit Freibierausschank, dem Spielmannszug, dem Musikverein Batzenhofen, der Stadtkapelle Gersthofen und The Jam‘sons. Den Bieranstich nimmt Bürgermeister Michael Wörle um 18 Uhr vor. Zuvor wird der neue Festplatz samt Zelt gesegnet und ein neuer Heißluftballon des Gersthofer Ballonmuseums getauft.

Über die Festwoche treten Die Troglauer, Münchner Zwietracht oder Die Draufgänger auf, daneben wechseln sich der Musikverein Batzenhofen, die Stadtkapelle Gersthofen, die Schwäbische Musikanten, die Trachtenkapelle Hirblingen, Gersthofer Schwob’n Deifi und andere ab.

Icon Vergrößern Am neuen Festplatz in Gersthofen wird schon das Zelt aufgebaut. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Am neuen Festplatz in Gersthofen wird schon das Zelt aufgebaut. Foto: Marcus Merk

Habos Festschänke auf der Kirchweih Gersthofen bietet im Mittelschiff Platz für mehr als 1.100 Gäste, daneben gibt es sieben Boxen, ein Weinstüberl und ein Weißbierkarussell. Für Fans von Action stehen Autoscooter, Bavaria Dance Hupferl und ein Riesenrad. Für jüngere Besucher stehen ein Kinderkarussell, Dosenwerfen, Greifer oder der Schießstand bereit sowie ein Trampolin.

Die Motto-Tage auf der Gersthofer Kirchweih

Motto-Tage gehören zur Gersthofer Kirchweih dazu. Neben dem Tag der Vereine und einem der Betriebe, einem Kinder- und Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen, Kinderschnitzeljagd und tollen Aktionen sowie einem Seniorennachmittag – gibt es auch wieder einen Trachtennachmittag mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen, den Maurermontag und mehr.

Die Neubelebung des Gersthofer Festes stemmen Brauerei Riegele, dazu Stefan „Bob“ Meitinger, Christian Killisperger und Christian Ress von der Geschäftsführung von Bob’s Gastronomie. Komplettiert wird das Festzelt durch das Gersthofer Urgestein Bernhard Happacher.

Das aktuelle Programm gibt es hier: www.gersthofen.de/kirchweih.

Kirchweih-Rallye durch die Gersthofer Innenstadt

Parallel zur Kirchweih findet vom 7. bis 19. Oktober eine Kirchweih-Rallye der Gerschthofen-Card in der Innenstadt statt. In 23 Geschäften, in denen die Gerschthofen-Card akzeptiert wird, wurden Lebkuchenherzen versteckt, die von den Kindern des Kinderhauses und Conti am Ballonstartplatz sowie der Kolping-Kita kreativ bemalt wurden. Auf jedem Herz befindet sich ein Lösungswort. Zusammen geben die Worte einen Lösungsatz. Dieser wiederum kann auf einen Flyer eingtragen werden.

Dieser liegt bei den teilnehmenden Unternehmen sowie im BSZ der Stadt Gersthofen aus. Der ausgefüllte Flyer sollte dann bis zum 20. Oktober im Rathaus-Briefkasten (Rathausplatz 1, 86368 Gersthofen) eingeworfen werden, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es drei Gerschthofen-Cards mit einem Gutscheinwert von je 50 Euro. Die Gewinner und Gewinnerinnen werden am letzten Kirchweih-Nachmittag, Montag, 21. Oktober, öffentlich bekannt gegeben. (AZ)