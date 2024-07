Die Gersthofer Mittelschule ist stolz auf ihre Absolventen

In einem festlich geschmückten Schulhof versammelten sich Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte sowie Ehrengäste, um den erfolgreichen Abschluss des Schuljahres an der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen zu feiern. Schulleiter Robert Walch eröffnete den Abend mit einer Ansprache. Er lobte die Schülerinnen und Schüler für ihren Einsatz und betonte, wie stolz die gesamte Einrichtung auf ihre Leistungen sei. „Ihr habt während eurer Schulzeit viel gelernt und euch weiterentwickelt. Für eure Zukunft wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg“, sagte Walch.

Im Anschluss ergriff Reinhold Dempf, der 2. Bürgermeister der Stadt Gersthofen, das Wort. In seiner Rede unterstrich er die Bedeutung von Fleiß und Ausdauer für den zukünftigen Erfolg der Absolventen. „Vor einigen Jahren sind Sie voller Neugier und Erwartungen an diese Schule gekommen. Heute verlassen Sie diese und stellen sich neuen Herausforderungen. Sie haben während Ihrer Schulzeit nicht nur Wissen erworben, sondern auch wichtige Werte und Fähigkeiten entwickelt, die Sie auf Ihrem Lebensweg begleiten werden. Sie haben hier unter anderem gelernt kritisch zu denken, Verantwortung zu übernehmen und im Team zu arbeiten. Wichtige Werte also, um erfolgreich in einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten und seien Sie stolz auf das, was Sie erreicht haben und noch erreichen werden“, ermutigte Reinhold Dempf die jungen Erwachsenen.

Insgesamt gab es dieses Jahr 155 Absolventen, davon absolvierten rund 50 Jugendliche den MSA, 68 Jugendliche den QA sowie 9 Schülerinnen und Schüler den Abschluss der P-Klasse. Die besten Absolventen des MSA sind Dominik Dömjen (VOR 2) mit einem Schnitt von 1,50, Devin Cömert (10bM) mit einem Schnitt von 1,80 und Metin Ibisi (10bM) mit einem Schnitt von 1,80. Die besten Absolventinnen und Absolventen des QA sind Artem Khymchenko (9a) mit einem Schnitt von 1,70, Jana Waldner (9c) mit einem Schnitt von 1,80 und Marc Antonio Marginean (9d) mit einem Schnitt von 2,00

Die Schülersprecher ließen das vergangene Schuljahr Revue passieren. Sie erinnerten an gemeinsame Erlebnisse und Herausforderungen und bedankten sich im Namen aller Schülerinnen und Schüler bei ihren Lehrerinnen und Lehrern für die Unterstützung und das Engagement. Die Schulband sorgte mit ihrem abwechslungsreichen Programm für eine schöne Sommerabend-Stimmung. Zum Abschluss der Feier wünscht die gesamte Schulfamilie der Anna-Pröll-Mittelschule ihren Absolventen alles Gute für die Zukunft. Melina Drüssler