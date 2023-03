Die große Talentshow der Musikschule Gersthofen

Auf das Jahreskonzert der Musikschule in der Stadthalle am Sonntag, 26. März, freuen sich schon viele. Das ist geboten.

Das Jahreskonzert der Sing- und Musikschule gehört mit zu den Höhepunkten im kulturellen Leben Gersthofens. Die Schülerinnen und Schüler demonstrieren darin ihr hohes musikalisches, gesangliches und tänzerisches Niveau. Diese Talentshow steht nun wieder an. Sie findet am Sonntag, 26. März, in der Stadthalle Gersthofen an. Beginn ist um 16 Uhr.

In den vergangenen Wochen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv geprobt, um ihr Erlerntes zu festigen und nun öffentlich darzubieten. Dazu haben Musikschulleiter Robert Kraus und das Lehrerkollegium ein vielfältiges Programm zusammengestellt.

Das Jahreskonzert vereinigt alle Altersgruppen und Stilrichtungen, also von der musikalischen Früherziehung über Chor und Gesang bis hin zu Ballett und Tanz. Sie präsentieren einen bunten Querschnitt aus dem Leben an der Musikschule, zeigen, wie sie mit Leidenschaft ihre Instrumente spielen, Melodien singen und in die Welt der Töne und Schrittfolgen eintauchen.

Musikschule Gersthofen: Wer beim Jahreskonzert mitspielt

Mit dabei sind unter anderem das Nachwuchsorchester Young Sunny Mood, die Schülerkapelle Batzenhofen-Hirblingen, die Bläserklasse von Gymnasium und Mittelschule, das Gitarrenensemble unter der Leitung von Roland Jäger, die Streichergruppe von Ema Almeida, die Street Band der Musikschule, die Big Band unter der Führung von Christian Schmerder sowie das Akkordeonorchester und der Erwachsenenchor. Fehlen dürfen natürlich auch nicht das Orchester Sunny Mood, das Duo Camino, das Gesangstrio Cloudberries und der Kooperationspartner Dance Center No. 1 mit diversen Ballett- und Tanzeinlagen.

Beginn ist um 16 Uhr, doch bereits um 15.20 Uhr spielt die Big Band im Foyer der Stadthalle mit fetzigen Rhythmen auf. "Alle Mitwirkenden wollen einmal mehr den hohen Stellenwert von Musik, Gesang und Tanz an der Sing- und Musikschule eindrucksvoll unter Beweis stellen", verdeutlicht Musikschulleiter Robert Kraus.

