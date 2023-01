Corvus Corax: Die "Könige der Spielleute" rocken die Stadthalle Gersthofen

Plus Mittelalter-Rebellen auf der Bühne: Corvus Corax bringen mit berauschendem Dudelsack-Spektakel die Stadthalle Gersthofen zum Beben.

Sie gelten als die Meister des modernen Mittelalter-Rocks – und niemand anderer verkörpert die dunkleren Seiten der Dudelsack-Musik wohl derart energiegeladen und mitreißend wie diese Ausnahme-Band: Corvus Corax, eine Formation von sechs deutschen Instrumental-Rebellen, die in den mehr als 25 Jahren ihrer Existenz längst den Ehrentitel "Könige der Spielleute" für sich erobern konnten. Nun haben die finsteren Bühnenkrähen ihre musikalischen Schwingen auch über Gersthofen ausgebreitet und vom allerersten Song an die Grundfesten der Stadthalle zum Beben gebracht.