"Die Nagelneuen" zeigen ihre Kunstwelten im Gersthofer Rathaus

Plus Monatelang war der Zugang zum Gersthofer Rathaus nur bedingt möglich. Jetzt sind die Pandemieregelungen gelockert. Wie davon auch der Kulturkreis profitiert.

Kunst in den Gängen und an den Wänden des Gersthofer Rathauses gehört seit vielen Jahren einfach dazu. Die Pandemie machte dem Kulturkreis Gersthofen, der die Ausstellungen organisiert, allerdings lange einen Strich durch die Rechnung. Denn Besucher waren monatelang nicht zugelassen. Jetzt nach den Lockerungen starten die Gersthofer Künstler wieder nagelneu – und das im doppelten Sinne.