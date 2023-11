Die Neuauflage des Gersthofer Hobbykünstlermarkts

45 Künstlerinnen und Künstler stellen beim Gersthofer Hobbykünstlermarkt aus.

Der Gersthofer Hobbykünstlermarkt findet am Sonntag, 12. November, statt. Von 10 bis 17 Uhr werden rund 45 Künstler ihre selbstgebastelten und gestalteten Werke in der TSV-Turnhalle an der Sportallee 12 präsentieren. Darunter viele handgemachte Schmuckstücke aus Holz, Filz oder anderen Materialien sowie Keramiken, Silberschmuck, Weihnachtsdeko und vieles mehr.

Organisiert wurde die Neuauflage des Hobbymarkts nach einer dreijährigen Pause von Anke Schiller in Zusammenarbeit mit der Stadt Gersthofen und dem TSV Gersthofen. Archivfoto: Marcus Merk