Gersthofen

vor 26 Min.

Polizei zieht Bilanz: So sicher ist Gersthofen

Zugenommen hat in Gersthofen im Jahr 2021 die Zahl der Wohnungseinbrüche.

Plus Regelmäßig legt die Polizeiinspektion Gersthofen einen Sicherheitsbericht vor. Dieser brachte im Ordnungsausschuss gute Nachrichten. Ein Bereich bereitet jedoch Sorge.

Von Gerald Lindner

Wie sicher lebt es sich in Gersthofen? In regelmäßigen Abständen legt die Polizeiinspektion dem Ordnungsausschuss aktuelle Zahlen vor. "Es gibt mit Sicherheit unangenehmere Aufgaben", sagte der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Thomas Klingler. Doch neben grundsätzlich positiven Entwicklungen gebe es in einem Bereich auch Grund zur Besorgnis.

