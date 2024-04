Die Polizei sucht das Opfer eines Streits in Gersthofen

Zeugen haben am Donnerstagabend gesehen, wie fünf junge Männer auf einen Einzelnen einprügelten. Die Polizei ermittelt - und sucht das Opfer

Nach Zeugenangaben sollen am Donnerstagabend fünf junge Männer in der Gersthofer Siemensstraße auf einen Einzelnen eingeprügelt haben. Der Vorfall soll sich nach Angaben mehrerer Zeugen um 17.05 Uhr ereignet haben. Dem Opfer gelang demnach jedoch die Flucht in einem grauen Opel.

Die Polizei selbst war schnell vor Ort und konnte laut Mitteilung die fünf Beschuldigten, alle zwischen 16 und 19 Jahre alt, identifizieren. Gegen die fünf jungen Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei Gersthofen sucht den Geschädigten. (AZ)