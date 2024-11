Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht

Vermutlich in der Gersthofer Winterstraße ist ein beschrifteter Kleintransport beschädigt worden. Der Unfall soll sich, so vermutet die Gersthofer Polizei, in der Zeit zwischen Donnerstag, Halloween, 19 Uhr, und Allerheiligen am Freitag um 16 Uhr ereignet haben. In der Zeit stand der Wagen dort an der Straße. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf rund 500 Euro. Da der Verursacher bislang unbekannt ist, bittet die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323- 1810 um Hinweise. (corh)

