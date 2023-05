Die Polizei wiegt am Freitag in Gersthofen Urlauber-Autos

Einfach so viel mitnehmen, wie in den Wagen passt? Keine gute Idee. Damit der Urlaub nicht mit einer bösen Überraschung beginnt, kommen Autos und Wohnwagen auf die Waage.

Wollen Sie vor dem Urlaub noch das ein oder andere Kilo loswerden? Da sind Sie sicher nicht alleine. Dabei ist die perfekte Badehosen- oder Bikinifigur am Strand doch gar nicht mehr so wichtig. Viel entscheidender ist da ein ganz anderes Gewicht. Das des Autos nämlich. Ist der Wagen bis obenhin vollgestopft mit Koffern, Getränken oder Strandtüchern, kann der Urlaubsspaß schon vorbei sein, bevor der Strand in Sichtweite ist. Die Polizei spricht dann von einer Überladung, die gefährlich werden kann - und im Zweifel eine saftige Strafe mit sich bringt. Damit es erst gar nicht so weit kommt, wiegt die Polizei am Freitag in Gersthofen Urlauber-Autos. Keine Sorge, ein Bußgeld ist bei dieser Aktion nicht zu erwarten.

Autos und Wohnwagen kommen auf die Waage

Weil in Kürze die Pfingstferien beginnen und viele Urlauber schon ihre Koffer packen, wollen die Beamten auf das Thema aufmerksam machen. Damit im Urlaub ja nichts fehlt, soll schließlich möglichst viel ins Wohnmobil, in den Wohnanhänger oder ins Auto geladen werden. Aber wie viel ist zu viel? Ob noch Platz ist, können Interessierte bei der Wiege-Aktion der Polizei herausfinden. Die findet am Freitag, 26. Mai, zwischen 9 Uhr und 12 Uhr in Gersthofen statt. Treffpunkt ist der Edeka-Parkplatz an der Ziegeleistraße 2.

Bei der kostenfreien Wiegeaktion gibt die Polizei Rückmeldung, ob der Reise etwas im Weg steht oder nicht. Die Verkehrspolizeiinspektion spricht an diesem Tag grundsätzlich keine Sanktionen aus, sondern möchte Urlauberinnen und Urlaubern einen sicheren Start in den Urlaub ermöglichen und zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen.

Überladung ist gefährlich - und kann teuer werden

Warum es so wichtig ist, auf die zulässige Gesamtmasse (die Summe aus Leergewicht plus maximale Zuladung eines Fahrzeugs oder einer Fahrzeugkombination) zu achten? Weil das volle Beladen oder gar Überladen des Autos einen gravierenden Einfluss auf das Fahrverhalten hat, teilt der ADAC mit. Nicht nur der Bremsweg kann sich verlängern, auch Ausweichmanöver verlaufen träger und benötigen mehr Raum. Im Ernstfall kann das Fahrzeug ins Schlingern kommen – oft mit fatalen Folgen. Deshalb wird bei Überladung ein Bußgeld von bis zu 235 Euro plus ein Punkt in Flensburg verhängt. Im Ausland können die Strafen noch viel höher sein. Wer erwischt wird, darf dann übrigens nicht mehr weiterfahren, sondern erst, wenn das Gewicht wieder stimmt. Bedeutet: Ausladen – und zwar an Ort und Stelle. Wer also sichergehen möchte, dass er sicher in den Urlaub starten kann, lässt sein Fahrzeug am Freitag vorsichtshalber wiegen.