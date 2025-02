Die Schwäbischen Musikanten Gersthofen haben einen neuen Vorstand gewählt

Im Haus der Musik in Gersthofen begrüßte Vorsitzender Michael Rehberger neben den Mitgliedern den Ehrenvorstand Adolf Schaller und die Vorsitzende des ASM-Bezirkes 15, Angela Ehinger. Vorstand, Schatzmeister und Dirigent berichteten über ein äußerst erfolgreiches Jahr 2024. Ferner würdigte Rehberger die hervorragende Arbeit des musikalischen Leiters Leonardo Dianori, der seit zehn Jahren die musikalische Verantwortung im Verein trägt. Der Höhepunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung war die Neuwahl der Vorstandschaft. Rehberger wurde einstimmig wieder gewählt. Ebenso wurde Anton Schneid als Notenwart im Amt bestätigt. Als neuer Stellvertreter von Rehberger wurde Matthias Huttner gewählt. Schriftführerin ist Alexandra Rehberger und Maximilian Weiß übernimmt das Amt des Schatzmeisters. Herbert Huttner fungiert zukünftig als Revisor. Vorsitzender Rehberger dankte den scheidenden Mitgliedern Wolfgang und Tanja Schaffer sowie Erhard Rauscher für ihr langjähriges Engagement.

Highlights in 2025

Die Schwäbischen Musikanten Gersthofen blicken mit ihrer verjüngten Vorstandschaft optimistisch in die Zukunft. Unter der musikalischen Leitung von Leonardo Dianori dürfen sich die Zuhörer auch im neuen Jahr auf ein breites Repertoire und musikalische Glanzpunkte freuen. Am Sonntag, 6. April, werden die Schwäbischen Musikanten als Gerry Fried Big Band auftreten und gemeinsam mit der Big Band der Musikschule Gersthofen ein einzigartiges Doppelkonzert abliefern. Am 28. Juni findet der traditionelle Open Air Swing im Park statt – ein Fest für alle Liebhaber von Swing und Jazz. Inmitten des Gersthofer Stadtparks wird die Gerry Fried Big Band für unvergessliche Klänge unter freiem Himmel sorgen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.