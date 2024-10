Die Sing- und Musikschule in Gersthofen braucht mehr Platz

Als die Sing- und Musikschule vor mittlerweile 30 Jahren bezogen wurde, war sie eigentlich nur für ein paar hundert Schülerinnen und Schüler gedacht. Inzwischen musizieren dort rund 1300 Menschen. Kein Wunder also, dass Robert Kraus, Leiter der Schule, sagt: „Wir benötigen dringend mehr Platz.“ Bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats rührte er die Werbetrommel für seine Einrichtung. Nun soll geprüft werden, wie eine Erweiterung aussehen könnte.

Deshalb soll die Sing- und Musikschule erweitert werden

Weil so eine Erweiterung mit hohen Kosten verbunden sein dürfte, braucht der Leiter der Musikschule die Unterstützung im Stadtrat. Nicht müde wurde Kraus daher, die Wichtigkeit der Einrichtung während der jüngsten Sitzung im Rathaus zu betonen. Sie trage „wesentlich zum kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand der Stadt“ bei, betonte Kraus. Er berichtete von den großen Konzerten und Aufführungen der vergangenen Jahre und erinnerte etwa an bestehende Kooperationen mit Gersthofer Schulen, Vereinen oder der Stadt. Damit die Musikschule auch in den kommenden Jahren weiter wachsen kann, brauche sie aber dringend neue Räume. Da der Zulauf im Bereich Früherziehung und Ballett besonders groß sei, brauche es einen zusätzlichen großen Saal. Für zusätzliche Lehrer wären noch weitere zwei bis drei Räume nötig, erklärte Musikschulleiter Kraus. Auch zusätzliche Parkplätze wünsche er sich.

Icon Vergrößern Noch ist unklar, wie eine Erweiterung der Musikschule konkret aussehen könnte. Foto: Marcus Merk (Archiv) Icon Schließen Schließen Noch ist unklar, wie eine Erweiterung der Musikschule konkret aussehen könnte. Foto: Marcus Merk (Archiv)

Wie könnte die Erweiterung aussehen?

Im Stadtrat sorgten die Ausführungen des Musikschulleiters für große Zustimmung. Frank Arloth (CSU) sprach etwa von einem „Aushängeschild für Gersthofen.“ Im Verlauf der Diskussion kamen auch erste Ideen auf, wie die Erweiterung der Musikschule aussehen könnte. Ein Anbau an das bestehende Gebäude? Oder gar ein Neubau? Musikschulleiter Kraus brachte eine erste Skizze mit, wonach das Gebäude an der Quellenstraße vergrößert werden könnte. Konkret sind diese Pläne aber noch nicht. Mit einem entsprechenden Beschluss beauftragte der Stadtrat nun die Verwaltung, eine Erweiterung des Musikschulgebäudes zu prüfen. Gemeinsam mit der Schule wolle man nach Möglichkeiten suchen.