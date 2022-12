Die Stadt Gersthofen hat einen neuen Jugendbeirat

Sieben junge Frauen und Männer sollen der Jugend in Gersthofen eine Stimme geben. Den Jugendbeirat gibt es schon seit über 20 Jahren.

Gersthofen hat einen neuen Jugendbeirat. Aus der Wahl Ende November gingen laut einer Mitteilung der Stadt Gersthofen folgende Bewerberinnen und Bewerber als neue Mitglieder des Gremiums hervor: Matteo Gugliotta (15 Jahre) aus Gersthofen, Hannah Kilimann (15 Jahre) aus Batzenhofen, Lea Linck (20 Jahre) aus Gersthofen, Anna Mölle (19 Jahre) aus Batzenhofen, Kilian Polster (19 Jahre) aus Gersthofen, Serafina Röder (16 Jahre) aus Rettenbergen und Max Waldschmidt (17 Jahre) aus Gersthofen.

Kandidieren konnten junge Gersthoferinnen und Gersthofer bis zum Alter von 25 Jahren. Wahlberechtigt war die Gersthofer Jugend zwischen 14 und 21 Jahren. Zu den Gratulanten zählte Bürgermeister Michael Wörle: "Ich freue mich, dass wir so engagierte Jugendliche in Gersthofen und den Ortsteilen haben, die in ihrer Stadt etwas bewegen und mitgestalten wollen."

Das macht der Jugendbeirat in Gersthofen

Den Jugendbeirat der Stadt Gersthofen gibt es seit 1996, und er setzt sich aus sieben Mitglieder zusammen. Er vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen aus Gersthofen und den Ortsteilen. Das Gremium sammelt Ideen und Wünsche und trägt die Belange und Vorschläge der Jugendlichen dem Stadtrat vor und kümmert sich darum, dass auch die Jugend bei Planungen und Entscheidungen in Gersthofen zu Wort kommt. Der Jugendbeirat verfügt über einen direkten Draht zum Bürgermeister, dem Stadtrat und der Stadtverwaltung und er ist zudem mit eigenen Finanzmitteln ausgestattet.

In den vergangenen Jahren setzte sich der Jugendbeirat unter anderem für die Optimierung des ÖPNV mit Nachtbus und Sammeltaxi sowie die Erweiterung des Skateparks ein, organisierte Skifreizeiten, Ausflugsfahrten sowie Jobbörsen. (AZ)

