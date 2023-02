Die Stadtkapelle Gersthofen ehrt treue Mitglieder

Gut durch die Coronazeit gekommen ist die Stadtkapelle Gersthofen. Deswegen fällt die Bilanz auch positiv aus. Viele Mitglieder wurden geehrt.

„Die Stadtkapelle Gersthofen ist sowohl personell als auch finanziell gut durch die Corona-Zeit gekommen“, so das positive Fazit von Rainer Schaller, dem Vorsitzenden des Musikvereins bei der Jahreshauptversammlung. Trotzdem war 2022 ein ganz besonderes Jahr. Denn am Anfang des letzten Jahres stand der Verein noch vor großen Problemen.

Schaller erinnerte an die schwierige Kandidatensuche für die Neuwahl des Vorstands, die Suche nach einem neuen musikalischen Leiter und nach neuen, jüngeren Musikern und Musikerinnen. Doch jetzt konnte er erfreut feststellen, dass die Stadtkapelle gefestigt aus 2022 hervorgegangen ist und mit Zuversicht neue Herausforderungen angehen kann. Schaller selbst übernahm nochmals das Amt des Vorsitzenden und auch viele ältere Vorstandsmitglieder, die eigentlich aufhören wollten, stellten sich erneut zur Wahl. Mit dem Bezirksdirigenten des ASM-Bezirks 15, Gerhard Kratzer, konnte ein sehr erfahrener Dirigent gewonnen werden, der die Probenarbeit wieder belebte. Ein weiterer Erfolgsfaktor war die USA-Reise mit der „All Gersthofen Band“. Sie förderte das Zusammenwirken der Gersthofer Kapellen und führte einige junge Musiker und Musikerinnen dauerhaft zur Stadtkapelle.

Fast so viele Auftritte wie vor Corona

Die ersten Monate in 2022 waren noch von Corona-Restriktionen geprägt. Doch nach den schrittweisen Lockerungen ging es Schlag auf Schlag. So standen am Jahresende 38 Auftritte zu Buche - fast so viel wie in einem normalen Jahr. Es fanden 39 Musikproben statt. Bester Probenbesucher war Peter Wahl, der bei allen anwesend war. 2. Bürgermeister Reinhold Dempf hob die Zusammenarbeit der Gersthofer Musikkapellen hervor. Weiter dankte er für die USA-Reise und die gute Repräsentation Gersthofens im Ausland.

Die Bezirksvorsitzende Angela Ehinger nahm die Ehrungen für „Treue und Verdienste für die Blasmusik“ für den des Allgäu-Schwäbischen-Musikbund vor. Sie überreichte jeweils Urkunde und Ehrennadel an Johanna Rehberger für 60 Jahre, Herbert Feirtag für 50 Jahre und Stefanie Holland für 20 Jahre. Nach der neuen Ehrungsordnung des ASM gibt es inzwischen auch Auszeichnungen für Vereinsfunktionäre. Diese erhielten erstmals Rainer Schaller für zehn Jahre als Vorsitzender und Notenwart Peter Müller ebenfalls für zehnjährige Tätigkeit.

Weiter kann sich die Stadtkapelle über besonders viele langjährige aktive oder passive Mitglieder freuen. Es sind dies: 70 Jahre Josef Erdhofer, 50 Jahre Rupert Groß, Reinhard Kiendl, Hermann Fünfer, 40 Jahre Gertrud Happacher, 25 Jahre Theresia Baumann, Franz Fendt, Max-Dieter Lenz, Angelika und Arno Rau sowie zehn Jahre: Wolfgang Kretschmer, Tobias Mittelmaier, Reinhold Dempf, Jutta und Klaus Greiner, Gabriele Janischka, Inge Specht, Petra und Oliver Stah und. Karolina Wörle. Den anwesenden Jubilaren übereeichte Schaller Urkunde und Anstecknadel. (AZ)