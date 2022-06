Dieb bestiehlt Badegast in der Gerfriedswelle in Gersthofen

Einem 50-Jährigen wird in der Gerfriedswelle in Gersthofen ein Handtuch und das Handy gestohlen. Der Täter schlägt zu, als sich der Mann gerade im Becken befindet.

Der Badegast hielt sich laut Polizei am Samstagnachmittag in dem Freibad an der Sportallee auf. Während er sich im Becken befand, bestahl ihn der Täter. Ihm entstand ein Schaden von rund 420 Euro. (thia)