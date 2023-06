Dieb stiehlt 79-Jährigen in Gersthofen die Geldtasche aus dem Rollator

Rücksichtslos raubt ein 33-Jähriger in Gersthofen einen 79-Jährigen die Geldtasche und flüchtet. Zeugenhinweise, eine Drohne und ein Polizeihund führen zum Fahndungserfolg.

Ein rücksichtsloser Dieb hat am Montag gegen 17 Uhr in Gersthofen versucht, einen 79-Jährigen auszurauben. Der 33-jährige Täter wollte zunächst in der Kirchstraße dem Senior eine Geldtasche aus dem Einkaufsnetz am Rollator wegnehmen. Doch das Opfer wehrte sich.

Der Senior stürzte bei der Auseinandersetzung allerdings zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Dies nutzte der Täter aus, riss die Tasche des 79-Jährigen an sich und rannte davon. Der Dieb verlor auf der Flucht jedoch seine Beute und die Polizei konnte alle Wertsachen sicherstellen. Den Überfall hatten glücklicherweise mehrere Zeugen beobachtet, die der Polizei wichtige Hinweise auf den Täter geben konnten. Zudem leisteten sie dem 79-Jährigen Erste Hilfe.

Täter sitzt in Untersuchungshaft

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei dank der Zeugenhinweise den 33-Jährigen in einer Gartenhütte festnehmen. Bei der Suche setzten die Beamten auch eine Drohne und einen Diensthund ein. Die Polizei ermittelt gegen 33-Jährigen nun unter anderem wegen Raub. Das Amtsgericht Augsburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen und diesen in Vollzug gesetzt. Der 33-Jährige befindet sich bereits in Untersuchungshaft. (thia)

