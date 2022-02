Gersthofen

10:58 Uhr

Dieb stiehlt einer 84-Jährigen in Gersthofen den Geldbeutel

Einer 84-jährigen Frau ist am Dienstag in Gersthofen der Geldbeutel gestohlen worden.

Eine Seniorin will in einem Discounter in Gersthofen einkaufen. An der Kasse bemerkt sie, dass ihr Geldbeutel fehlt.

Einer 84-jährigen Frau ist am Dienstag in Gersthofen der Geldbeutel gestohlen worden. Die Rentnerin wollte gegen 11 Uhr in einem Discounter an der Senefelder Straße einkaufen. Geldbeutel in Gersthofen gestohlen: 84-Jährige beklaut Während die Seniorin ihren Einkaufswagen durch die Gänge mit den Warenregalen schob, nutzte der Täter laut Polizei eine günstige Gelegenheit und stahl den Geldbeutel der 84-Jährigen. Erst an der Kasse bemerkte sie den Diebstahl. Der Schaden beläuft sich auf rund 65 Euro. (thia)

