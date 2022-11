Dieb stiehlt in Gersthofen die Kühlerfigur eines Jaguars

Der Besitzer parkt seinen Jaguar in Gersthofen im Bereich der Ludwig-Thoma-Straße. Am Sonntag bemerkt er, dass die Kühlerfigur fehlt.

Auf die Kühlerfigur eines Jaguars hat es ein Dieb in Gersthofen abgesehen. Der Wagen stand in der vergangenen Woche im Bereich der Ludwig-Thoma-Straße.

Am Sonntag bemerkte der Besitzer gegen 15.30 Uhr, dass der Täter das springende Raubtier an der Motorhaube entwendet hatte. Da dadurch auch die Motorhaube in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird der Schaden laut Polizei auf mindestens 1000 Euro geschätzt. (thia)