Dieb stiehlt in Gersthofen einen E-Scooter an der Theresienstraße

Ein E-Scooter wird an der Gersthofer Theresienstraße abgestellt und versperrt. Doch einem Dieb gelingt es dennoch, das Schloss zu knacken.

Ein E-Scooter ist am Montag in Gersthofen gestohlen worden. Der Besitzer hatte den elektrischen Roller an der Theresienstraße abgestellt und versperrt. Irgendwann im Zeitraum zwischen 7.55 und 10.55 Uhr öffnete der Täter laut Polizei auf unbekannte Weise das Schloss und stahl das Fahrzeug. Der E-Scooter hat einen Wert von etwa 500 Euro. (thia)