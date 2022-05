Dieb stiehlt in Gersthofen Kennzeichen von einem Kraftrad

Der Halter stellt sein Fahrzeug für längere Zeit an einem Feldweg auf Höhe der Bergstraße ab. Als er zurückkommt, fehlt das amtliche Kennzeichen.

Auf das Kennzeichen eines Kraftrades hat es ein Unbekannter in Gersthofen abgesehen gehabt. Der Diebstahl muss laut Polizei im Zeitraum zwischen dem 1. und 16. Mai passiert sein.

Das Fahrzeug stand in dieser Zeit an einem Feldweg auf Höhe der Bergstraße. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden. (thia)