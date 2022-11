Dieb stiehlt Waschpulver aus einem Sattelzug an der Rastanlage Edenbergen

Ein Lkw-Fahrer bemerkt, wie sich ein Unbekannter an der Rastanlage Edenbergen an einem anderen Sattelzug zu schaffen macht. Er hat es auf Waschpulver abgesehen.

Einen ungewöhnlichen Diebstahl hat es am Sonntag kurz nach Mitternacht an der Rastanlage Edenbergen gegeben. Ein Zeuge beobachtete aus seinem Lkw heraus, wie ein Mann an der Türe eines anderen Sattelanhängers hantierte, der in einer Pkw-Parkharfe abgestellt war.

Als der Unbekannte den Zeugen bemerkte, lief er davon. Nur etwas zehn Minuten später kam er jedoch wieder zurück und wurde erneut von dem Zeugen bemerkt. Daraufhin lief er wieder weg. Der Lkw-Fahrer weckte daraufhin seinen Kollegen im Sattelzug, der anschließend die Ladung kontrollierte. Dabei stellte er laut Polizei fest, dass zwei Kartons Waschmittel aufgerissen worden waren und der Inhalt fehlte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70 Euro. Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-1910. (thia)