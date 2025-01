Diebe brechen in ein Einfamilienhaus ein und nehmen Bargeld mit.

Schreck für Hausbewohner in Gersthofen: Am vergangenen Freitag verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 16.45 und 19.10 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Altvaterstraße. Dabei nahmen sie mehrere Gegenstände und Bargeld mit, teilt die Polizei mit. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jah)

