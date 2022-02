Gersthofen

Diebe brechen in Gersthofen erneut in Baucontainer ein

Erneut sind Diebe in Baucontainer eingebrochen.

Die Täter knacken die Vorhängeschlösser an zwei Baucontainern der Großbaustelle des neuen Gymnasiums in Gersthofen. In diesem Fall aber gehen sie leer aus.

Erneut sind Diebe in Baucontainer eingebrochen. In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten es die Täter auf der Großbaustelle des neuen Gymnasiums an der Schubertstraße. Einbruch in Gersthofen: Diebe brechen Vorhängeschloss auf Die Diebe zwickten zunächst mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss des Bauzauns auf. Zielgerichtet liefen laut Polizei die Unbekannten zu zwei Baucontainern und knackten dort ebenfalls die Vorhängeschlösser. Da im Inneren aber keine Baumaschinen gelagert waren, mussten die Einbrecher ohne Beute abziehen. Somit blieb es beim Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Erst am Wochenende waren zwei Container auf einem Baugelände an der Porschestraße aufgebrochen worden. Dabei handelte es sich um dieselben Container, die bereits im Dezember Ziel der Täter waren. ( thia)

