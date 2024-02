Diebe klauen in Gersthofen Katalysatoren von acht Fahrzeugen

Unbekannte verschaffen sich in Gersthofen Zutritt zu einem Firmengelände. Dort stehlen sie acht Katalysatoren.

Die Katalysatoren von acht Fahrzeugen haben Unbekannte im Zeitraum vom 17. bis 23. Februar in Gersthofen gestohlen. Die Polizei meldet, dass die Täter zunächst den Stahlzaun einer Firma am Mercedesring durchtrennten und sich so Zugang zum Gelände verschafften. Dort schraubten sie anschließend die Katalysatoren von den Fahrzeugen ab. Der Wert der gestohlenen Katalysatoren liegt laut Polizei im niedrigen fünfstelligen Wert, der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. (jlü)