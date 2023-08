Diebstahl eines Anhängers auf Gersthofer Firmengelände

Auf einem Firmengelände haben sich unbekannte Diebe zu schaffen gemacht und einen Anhänger abtransportiert.

Unbekannte haben in Gersthofen einen Autoanhänger gestohlen. Der Anhänger einer Firma stand laut Polizei zwischen Montag, 7. August, und Mittwoch, 23. August, in einer Parkbucht an der Ziegeleistraße. In dieser Zeit entwendete der Täter oder die Täter den Hänger der Marke Eder. Der Schaden bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen sollen sich bitte an die Polizeiinspektion Gersthofen wenden. (kar)