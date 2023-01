Diebstahlserie von Katalysatoren in Gersthofen reißt nicht ab

Erneut flexen Diebe in Gersthofen die Katalysatoren an sechs Autos ab. Sie haben es allerdings auch noch auf weitere Beute abgesehen.

Die Serie an Diebstählen von Katalysatoren in Gersthofen reißt nicht ab. Diesmal haben die Täter auf einem Kfz-Abstellplatz in der Dieselstraße zugeschlagen.

Professionell wurden an sechs Autos älteren Baujahres die Katalysatoren abgeflext und entwendet. Zudem stahlen die Diebe 15 komplette Reifensätze. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf insgesamt rund 17.000 Euro. Passiert sind die Taten irgendwann im Zeitraum zwischen dem 12. Dezember und dem 2. Januar. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

