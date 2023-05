Gersthofen/Diedorf

vor 32 Min.

Raus ins Freie: Maimarkt-Besucher lassen sich vom Wetter nicht abhalten

Plus Zum ersten Mal nach dem Winter wieder im Freien schlendern und dabei einkaufen - die Maimärkte in Diedorf und Gersthofen machten es möglich. Und nicht nur das.

Von Gerald Lindner, Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Süßigkeiten, deftiges, Kleider und mehr - bei den beiden Maimärkten in Diedorf nach der Freinacht legten sich die Händler wieder mächtig ins Zeug. Nach etwas zögerlichem Start wegen zeitweiliger Regenschauer fanden sich die Besucher ab Mittag in Massen ein. Und neben dem üblichen Angebot der Marktstände wurden den Flanierenden auch Attraktionen geboten.

Schnell war der Gersthofer Rathausplatz voller Menschen. Vor allem Kinder und Jugendliche wagten kühne Sprünge auf dem Trampolin. Daneben informierte das Bayerische Rote Kreuz über seine Arbeit und bot Kinderschminken an sowie eine Tombola. "Wir wollen aber auch unsere Fachdienste vorstellen, beispielsweise das Kriseninterventionsteam", erklärte die Leiterin der BRK-Bereitschaft Gersthofen, Andrea Amador. "Aber am meisten Zuspruch findet doch unsere Tombola." Sie freute sich, dass so viele den Markt besuchten. "Man merkt deutlich, dass die Menschen froh sind, endlich wieder ins Freie zu kommen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen