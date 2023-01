Dieser Gersthofer Spielplatz soll künftig auch älteren Jugendlichen etwas bieten

Vom Kindergelände zum Freizeit-Aufenthaltsort für Jugendliche: Die Stadt will den Spielplatz an der Johann-Strauß-Straße umgestalten. Das hat einen Grund.

Gersthofen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird die Stadt 24.000 Einwohner erreichen, wie Bürgermeister Michael Wörle beim Bürgerempfang erklärte. Hinzugekommen sind auch viele Kinder und Jugendliche, für welche die Stadt Spielplätze und Treffs bieten will. Vor allem die Jugendlichen bemängeln immer wieder, dass es für sie zu wenige geeignete Treffpunkte gibt. Einer soll nun allerdings dazukommen.

Insgesamt betreibt Gersthofen im ganzen Stadtgebiet 27 moderne Kinderspiel- und Bolzplätze sowie eine große Skateranlage nahe der Autobahn. Der Jugendbeirat forderte immer wieder mehr Aufenthaltsorte für die älteren Heranwachsenden. Denn im Stadtpark hinter dem City-Center sowie beim See am Ballonstartplatz - beides seit Jahren beliebte Aufenthaltsorte für diese Altersgruppe - sind sie von den Anwohnern nicht gerne gesehen, es kam und kommt immer wieder zu Beschwerden wegen Lärm und hinterlassenem Abfall.

Gersthofen legt Beach-Volleyballfeld und Boulderstrecke an

Ein neuer Anlaufpunkt für Jugendliche soll nun geschaffen werden: Der bestehende Spielplatz an der Johann-Strauß-Straße ist in die Jahre gekommen und wird nach einem Beschluss des Bauausschusses in diesem Jahr grundlegend erneuert. In Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendpfleger Markus Wolf und der Gersthofer Polizei wird hier ein Jugend-Freizeitplatz eingerichtet. Laut Ralf Seemiller von der Bauverwaltung entstehen ein Beach-Volleyballfeld, eine Boulderstrecke und zwei Tischtennisplatten. Zur künstlerischen Entfaltung der Jugendlichen soll eine Graffiti-Wand dienen.

Fürs "Chillen" gibt's eine Liegewiese mit Holzdeck sowie Pavillons als Sitzmöglichkeiten. Seemiller machte aber deutlich, dass auch bei diesen für die Polizei immer noch erkennbar sein wird, wie viele Jugendlichen sich dort aufhalten. Standplätze für ein mobiles WC und eine zusätzliche Eingrünung auf der Südseite des Platzes als Sichtschutz runden die Umgestaltung ab. Bereits am heutigen Spielplatz gibt es einen Bolzplatz. Dieser bleibt erhalten, er wird allerdings im Zuge der Umgestaltung aufbereitet.

Polizei schlägt Rettungszufahrt vor

Auf Anregung der Polizei wird nach den Bauarbeiten eine Rettungszufahrt geschaffen. Diese wird künftig auch zur Pflege des Geländes benötigt. Ausgelichtet wird die derzeit noch sehr dichte Hecke zur Johann-Strauß-Straße. Dafür wird auf der Südseite ein neuer grüner Sichtschutz gepflanzt. Wie Ralf Seemiller betonte, müssen vereinzelt Bäume gefällt werden. Dies soll aber durch Ersatzpflanzungen ausgeglichen werden.

Insgesamt sollen die Umbauarbeiten am bisherigen Spielplatz circa 85.000 Euro kosten. Einstimmig fiel das Echo im Ausschuss für den Umbau aus. "Es besteht dringender Handlungsbedarf", sagte Peter Schönfelder (SPD/Grüne). Melanie Schappin (FW) hielt eine solche Gestaltung auch für die Ortsteile für angebracht.