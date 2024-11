Dieses Haus zum Gruseln zieht die Blicke in der Dunkelheit auf sich

„Süßes oder Saures!“ Viele Kinder waren am Halloween-Abend von Tür zu Tür unterwegs, haben phantasievoll als Gespenster oder Hexen verkleidet an Türen geklingelt. Besonders lange sind sie vor dem Haus von Darko Filipovic in der Römerstraße in Gersthofen stehen geblieben. In seinem Garten war eine ganze Szenerie aufgebaut. Piraten lautete in diesem Jahr das Motto des Halloween-Fans. Selbst einer der vielen Kürbisse, die alle von seiner Frau geschnitzt wurden, blieb davon nicht verschont. Aus ihm wurde ein Piratenschiff gebastelt.

