Dinosaurier erwachen in Gersthofen zum Leben

Vor allem die Kinder sind in der Gersthofer Stadthalle von den überdimensionalen Urzeitgeschöpfen begeistert. Die Kinder dürfen sogar auf einem Dino reiten.

Seit 65 Millionen Jahren sind die Dinosaurier ausgestorben – am Sonntag wurden sie wieder zum Leben erweckt. "Habt ihr Lust auf Dinos?", fragte der Moderator. "Jaaa!", kreischte es ihm aus vielen Kehlen in der trotz des herrlichen Spätsommerwetters bestens besetzten Gersthofer Stadthalle entgegen. Dinos sind angesagt bei den Kindern, das sah man schon an deren Outfits. Die meisten hatten irgendwelche dieser Urzeit-Geschöpfe auf T-Shirts, Hoodies oder Jogginghosen abgebildet. "Wir hatten nicht mit diesem Andrang gerechnet", meinte eine Stadthallen-Mitarbeiterin.

Viele Familien bei der Dinosaurier-Show in Gersthofen

Nachdem die Schaustellerfamilie Neigert ihre Dino-Show in Gersthofen sehr umfangreich plakatiert hatte, Karten aber nur direkt vor Ort erhältlich waren, mussten sogar noch zusätzliche Stühle in den Saal gebracht werden, damit alle einen Sitzplatz bekamen.

Auf Tuchfühlung mit Dinosauriern konnte der eine oder andere Besucher gehen. Foto: Oliver Reiser

Als dann das Licht ausging und zu unheilschwangerer Musik das erste Röhren und Schnauben hinter der auf der Bühne aufgebauten Palisadenwand zu hören war, wurden schnell wieder Plätze frei, denn so mancher kleine Dinosaurier-Fan war schon auf Muttis oder Papas Schoß geklettert.





Von den kleinsten Saurier-Babys über den Triceratops bis zum großen Tyrannosaurus rex wurden die verschiedensten Dinos in Form von lebensechten Puppen oder Kostümen geheimnisvoll durch eine Tür auf die Bühne gebracht. Der eine oder andere, wie der Parasaurolophus, tauchte auch mitten im Publikum auf.

Hautnah waren die Saurier bei der Dino Show in der Gersthofer Stadthalle zu erleben. Foto: Oliver Reiser

Riesengewusel herrschte im Saal, wenn ganz Mutige sogar in ein Dinosaurier-Ei schauen oder einen Velociraptor füttern durften. In der Pause konnte man gegen Gebühr im Foyer auf einem Dinosaurier reiten. Außerdem warteten am umfangreichen Souvenirstand verschiedenen Plastik-Saurier in allen Größen und Formen auf die Dino-Experten. "Toll war's", so die Kommentare der begeisterten Kinder nach der manchmal etwas langatmigen 80-minütigen Show, die gleich zweimal hintereinander zu sehen war. Wer es verpasst hat – am 20. November schlüpfen die Saurier der Dino-Show im Stadtberger Bürgersaal nochmals aus den Eiern.