"Dirty Dancing" beginnt den zweiten Gersthofer Kinosommer

Der Gersthofer Kinosommer war eine der wenigen Kulturveranstaltungen im Corona-Jahr 2021. Nun steht fest, wann die zweite Auflage startet.

Filme unter freiem Himmel anschauen und danach zu Fuß bequem nach Hause gehen: Das bietet der Gersthofer Kinosommer. Die erste Auflage der Filmvorstellungen auf der Potenzialfläche in der Stadtmitte im Jahr 2021 war äußerst erfolgreich. Deswegen gibt’s in diesem Jahr eine zweite Auflage in Zusammenarbeit mit dem Team des Augsburger Liliom-Kinos. Dabei sollen nicht nur Freunde aktueller Filmhits auf ihre Kosten kommen.

Gersthofen startet mit Klassiker in den Kinosommer

Noch ist das Gelände ruhig, die Stühle und die Leinwand sind noch nicht aufgestellt. Aber ab Freitag, 17. Juni, ist auf dem Grundstück an der Donauwörther Straße in Gersthofen dann Einlass für Filmbegeisterte. Wieder wird der Ton per Funk auf Kopfhörer übertragen, sodass die Anwohnerinnen und Anwohner keine Lärmbelästigung während lauter Action-Szenen befürchten müssen. Die 100 Quadratmeter große Leinwand ist mit moderner 4K-Technik ausgestattet.

Auftakt ist mit dem Klassiker "Dirty Dancing" mit Jennifer Grey und Patrick Swayze. Daneben werden auch aktuelle Filme wie die Biografie "Elvis" über den Rock 'n' Roller gezeigt oder der neueste Eberhofer "Guglhupfgeschwader" oder die "Känguru-Verschwörung". Tickets können sowohl online als auch an der Abendkasse erworben werden.