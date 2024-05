"Doppelpass" mit Mario Basler und Thomas Helmer kommt nach Gersthofen

Die Bühnenshow zur Fußball-Fernsehsendung "Doppelpass" macht mit hochkarätiger Besetzung Halt in Gersthofen. Unsere Redaktion verlost dreimal zwei Eintrittskarten.

Vielen Fußballfans dürfte die Sendung "Doppelpass" ein Begriff sein. Seit dem Jahr 1995 läuft die Talkshow während der Bundesliga-Saison an jedem Sonntag auf dem Fernsehsender Sport1. Expertinnen und Experten diskutieren dabei über die aktuellen Themen aus der Welt des Fußballs. Neben der Fernsehsendung gibt es auch eine dazugehörige Doppelpass-Bühnenshow. Diese kommt in hochkarätiger Besetzung nun nach Gersthofen.

Mario Basler und Thomas Helmer kommen zur Show nach Gersthofen

Am Donnerstag, 6. Juni, um 20 Uhr startet die Doppelpass-Bühnenshow in der Stadthalle Gersthofen. Präsentiert wird diese von zwei ehemaligen deutschen Nationalspielern: Moderator Thomas Helmer und Experte Mario Basler berichten über Highlights und Anekdoten aus der Welt des Fußballs. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer werden in interaktiven Elementen in die Show mit einbezogen.

Auch Ex-FCA-Profi Sascha Mölders als Gast beim Doppelpass

Neben Helmer und Basler sind außerdem zwei Gäste geladen. So wird nicht nur Fußballkommentator und Fernsehmoderator Jochen Stutzky, sondern auch der ehemalige Fußballprofi Sascha Mölders (unter anderem FC Augsburg, TSV 1860 München) in Gersthofen auf der Bühne stehen.

Für die anstehende Fußballshow verlost unsere Redaktion dreimal je zwei Karten. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt den Namen des ehemaligen Augsburg-Profis, der als Doppelpass-Gast in Gersthofen auf der Bühne stehen wird, bis Montag, 3. Juni, 18 Uhr, per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.