Wackelt die Mehrheit für Gersthofens "Grünes Herz"?

Gersthofens Mitte soll grüner und attraktiver werden. Doch wieviel Unterstützung hat das Herzensprojekt von Bürgermeister Michael Wörle noch? Diese Frage könnte am Ende ein Bürgerbegehren beantworten.

Die Gersthofer Stadtmitte soll ein "Grünes Herz" bekommen. Das war das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs mit dem Ziel, das Zentrum mit Rathausplatz und Potenzialfläche ("Gersthofer Loch") attraktiver zu machen. Seitdem wurde intensiv weitergeplant. Doch nun hat die örtliche CSU ein Positionspapier verfasst, das im Ergebnis alles wieder auf null stellen würde. Eine Umfrage unserer Redaktion zeigt, dass die Mehrheit im Stadtrat für das ambitionierte Projekt sehr fragil ist. Dabei ist das Loch nur an zweiter Stelle. Der "Herzinfarkt" droht an anderer Stelle.

Seit mehr als einem Jahrzehnt klafft mitten im Gersthofer Stadtzentrum das "Loch". Nach vergeblichen Versuchen zweier Investoren, die Fläche nördlich der Bahnhofstraße und westlich der Donauwörther Straße zu bebauen, kaufte die Stadt das jetzt "Potenzialfläche" genannte Areal für knapp 20 Millionen Euro.

Neuer Gersthofer Bürgerentscheid als letztes Mittel?

Nun sollen der Rathausplatz und die Potenzialfläche zu einem Stadtpark verbunden und die Bahnhofstraße auf dieser Höhe für den Individualverkehr gesperrt werden. Zur Finanzierung soll der heutige Stadtpark südlich des City-Centers verkauft und bebaut werden. Vor allem letzteres lehnt die CSU ab. In einem Positionspapier wird ein Gesamtkonzept gefordert, das eine Gestaltung der Potenzialfläche mit dem Verkehr und dem Stadtpark in Einklang bringt. Weder ein Verkauf noch eine Bebauung des Stadtparks komme infrage. Stattdessen sei auf dem Loch eine maßvolle Bebauung zu planen. Statt einer Sperrung der Bahnhofstraße solle ein Shared Space mit gleichberechtigten Verkehrsteilnehmern entstehen. Gegenüber unserer Redaktion legt CSU-Ortsvorsitzender Patrick Haas noch nach: Wenn sich verdichte, dass der Stadtpark bebaut wird, sei ein Bürgerbegehren als äußerstes Mittel nicht ausgeschlossen. "Es kommt darauf an, ob und wie der Bürgermeister sich noch bewegt."

Sehr unterkühlt ist dessen Reaktion. "Die CSU war mehrheitlich schon immer gegen alle Entwicklungen, die wir gebracht haben", so Bürgermeister Michael Wörle. Das Thema sei viel zu wichtig, um jetzt eine Blockadehaltung einzunehmen. "Das ist kein konstruktiver Vorschlag zur Stadtentwicklung." Außerdem werde das Gesamtkonzept in dem Dreiklang Potenzialfläche/Neuer Stadtpark, Verkehr und Stadtpark gerade intensiv diskutiert. "Sowohl City-Center-Investor Bernd Schwarz als auch die künftigen Ankermieter sehen das Konzept mit den unterirdischen Verbrauchermärkten und einer Wohnbebauung darüber als sinnvoll an." Er versuche immer, alle Fraktionen einzubinden. Wörle gibt sich aber überzeugt: "Die Haltung der CSU entspricht nicht der Mehrheit im Stadtrat."

An der Zukunft des Gersthofer Stadtparks scheiden sich die Geister

Weniger eindeutig ist das Bild, wenn man die Fraktionen im Stadtrat befragt. Zwar sagt Reinhold Dempf, FW-Ortsvorsitzender und Zweiter Bürgermeister: "Das wäre das Schlechteste, was wir machen könnten." Da wäre das ganze Geld verloren, welches in Gutachten gesteckt worden sei. Dann jedoch kommt das Aber: Gegenüber einer Bebauung des Stadtparks sei er nach wie vor skeptisch. "Es kommt darauf an, wie viel gebaut werden soll - das ist aber bei Weitem noch nicht abschließend geklärt." Er vermisse ein vernünftiges Miteinander.

Lesen Sie dazu auch

Erstaunt zeigt sich Josef Koller (W.I.R.): "Die CSU hat in den ganzen Wettbewerben mitgestimmt." Zwei Aspekten stimmt er aber zu: "Ein Verkauf des Stadtparks kommt für uns nach wie vor nicht infrage." Er zweifelt auch an der derzeit geplanten neuen Einfahrt zur Rathausgarage über einen Tunnel unter der Potenzialfläche, der ein wichtiger Kanal in der Bahnhofstraße im Weg ist. "Wir wollen erst wissen, wie viel das kostet. Ich zweifle daran, dass wir uns das leisten können." Es sei auch ein Shared Space denkbar.

"Die ganzen Planungen für die Gersthofer Mitte wieder auf null zu stellen, schadet Gersthofen und seiner Entwicklung im innerstädtischen Bereich", sagt Peter Schönfelder (SPD/Grüne). "Ich stehe zur jetzigen Planung." Was die CSU vorschlage, "hätten wir schon vor 15 Jahren haben können".

Gersthofer City-Center im Bestand sichern

Verwundert über die CSU ist auch Albert Kaps (Pro Gersthofen): "Das Votum der Jury, in der alle Parteien vertreten waren, für das Grüne Herz war einstimmig." Der heutige Stadtpark sei zu versteckt. Außerdem müsse dringend etwas getan werden, um den Bestand des City-Centers zu sichern. In einem stimmt Kaps allerdings der CSU zu: "Ich war immer gegen die Sperrung der Bahnhofstraße wegen des dann drohenden Schleichverkehrs." Er sehe auch einen Shares-Space-Bereich als sinnvoller an.

"Es ist gut, dass die größte Fraktion im Stadtrat eine klare Haltung vertritt, auch wenn wir in einigen Punkten nicht übereinstimmen", betont Max Lenz (Bewegung Zukunft). "Wir bekommen nur Informationen von der Verwaltung, dürfen aber nichts entscheiden." Dies sei eine Missachtung des Stadtrats.

Kurz und knapp ist die Reaktion des Investors, dem der Handelsbereich des City-Centers gehört, Bernd Schwarz: "Momentan äußere ich mich nicht. Es gibt Situationen, da ist es besser zu schweigen."