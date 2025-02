E-Scooter in Gersthofen gestohlen

Am Bahnhof in Gersthofen ist ein E-Scooter gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der elektrische Roller dort am vergangenen Freitagabend gegen 18.30 Uhr abgestellt und mit zwei Zahlenschlössern versperrt. Das hinderte den Täter aber offenbar nicht daran, den E-Scooter zu klauen. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl erst am Montag, berichtet die Polizei. Sie schätzt den Diebstahlwert auf etwa 500 Euro. (kinp)

