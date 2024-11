Echte Gersthofer servieren echte indische Spezialitäten

Zuletzt sorgte eine Geburtstagsfeier einer größeren, geschlossenen Gesellschaft in traditioneller indischer Kleidung für Aufsehen in der Gersthofer Innenstadt. Kein Wunder, denn seit dem 1. Oktober werden im ehemaligen Steak-Restaurant im Stadthotel Gersthofen indische Spezialitäten serviert. „Flames & Flavours“ heißt das Lokal, das sich nach einer kompletten Umgestaltung in völlig neuem Stil präsentiert. „Modern, schick, aber dennoch traditionell. Wir haben alles renoviert, viel davon in Eigenleistung, und neues Interieur angeschafft“, verrät Inhaber Karan Kumar, der in Augsburg-Lechhausen auch das Fast-Casual-Food-Restaurant „Art of Pizza“ betreibt. Daneben ist der 24-jährige Haupt-Franchisenehmer von „Loco Chicken“, einem sogenannten „Ghost Kitchen“, das an vier Standorten frittierte Hühnerteile produziert. „Ich verkaufe nichts, was mir nicht schmeckt“, so Karan Kumar, dessen Schwester Kashish (21) die Geschäftsführerin im neuen Lokal im Herzen von Gersthofen ist.

