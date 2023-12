Neuer Kunst- und Verweilort löst Trafostation ab

Auf dem Kunst- und Verweilort in Edenbergen geht es auch um Nachhaltigkeit. Alle verbauten Materialien sind wiederverwendet.

Im Gersthofer Stadtteil Edenbergen wurde auf Initiative des Tiefbauamts Gersthofen ein neuer Kunst- und Verweilort angelegt und vor wenigen Tagen eröffnet. Platz für dieses Projekt entstand durch die Verlegung der alten Trafostation. Die für den Bau verwendeten Materialien stammen ausschließlich aus bereits gebrauchten und beim Gersthofer Bauhof eingelagerten alten Beständen, sodass die Nachhaltigkeit bei diesem Projekt berücksichtigt wurde.

So verbaute das beauftragte Unternehmen Steine, Holz, Kies, Sand und andere Werkstoffe und schuf so einen Ort zum Verweilen. Eingesäumt von Steinen und Baumstämmen steht eine Bank direkt neben einem klimaresistenten Speierling. In die umliegenden Humusflächen wurden mehrjährige, insektenfreundliche Wildblumensamenmischung eingebracht. Auch der aufgestellte Stamm, der von einer im Sommer notgefällten Pappel stammt, wird noch weiter bearbeitet, sodass neben der Nachhaltigkeit auch künstlerische Aspekte in die Fläche einfließen. (AZ)

