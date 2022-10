Ehemalige Schüler tauschen in Gersthofen Erinnerungen aus

Sie haben sich nach all den Jahren viel zu erzählen: Ehemalige Schüler des Geburtsjahrgangs 1942 treffen sich in Gersthofen. Das ist geboten.

Erinnerung an eine lang vergangene Zeit des Lebens: 30 Männer und Frauen des Jahrgangs 1942 kamen in Gersthofen zum Klassentreffen zusammen. Nach Sektempfang und einem gemeinsamen Mittagessen der 80-jährigen Jubilare im Gasthof Stern spazierten sie zur Pestalozzischule. Diese hatten sie von 1948 an besucht.

Gersthofer Hausmeister war gefürchtet

Es war ein besonderes Jahr: Wenige Wochen vor der Einschulung war die Währungsreform in Kraft getreten, die D-Mark war eingeführt worden. Drei Klassen gab es damals: eine reine Bubenklasse, eine Mädchenklasse sowie eine gemischte Klasse mit jeweils rund 40 Schülerinnen und Schülern. Besonders gefürchtet war der Hausmeister, erinnerten sich die ehemalige Pestalozzischüler: Dieser überwachte jeden Morgen genau, wer seine Schuhe ordentlich am Fußabstreifer abtrat.

In der Vergangenheit hatten sich die Jubilarinnen und Jubilare regelmäßig zu Ausflügen getroffen, unter anderem fanden die Klassentreffen in Ulm und am Brombachsee statt. Einige hatten für das 80er-Treffen eine längere Anreise auf sich genommen, sie kamen aus Frankreich, aus dem Raum Frankfurt und aus Stuttgart. Bei Kaffee und Kuchen klang das Klassentreffen aus. (AZ)