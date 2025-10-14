Ehemaliger Arzt in Afghanistan erzählt von seinen Erlebnissen

Dieser Abend verspricht interessant zu werden: Der Oberstarzt a.D. Reinhard Erös wird am Montag, 20. Oktober, um 19 Uhr in Gersthofen im Gemeindesaal der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde (Ludwig-Hermann-Str. 25) zum Thema „Quo vadis Afghanistan - Die soziale und Sicherheitslage nach dem Abzug des Westens“ referieren. Der Referent, der auf Einladung des Vereins „Gersthofen ist bunt“ kommt, kennt das Land am Hindukusch seit Mitte der 80er Jahre. Während der sowjetischen Besatzung des Landes, hat er über fünf Jahre unter Kriegsbedingungen die Bevölkerung in den Bergdörfern ärztlich versorgt.

Nach dem Sturz der Taliban gründete er 2001 mit seiner siebenköpfigen Familie die Stiftung „Kinderhilfe Afghanistan“. Seither wurden in ehemaligen Taliban-Hochburgen im Osten des Landes und im Westen Pakistans u.a. 30 Schulen mit ca. 60.000 Schülern , drei Berufsschulen, eine Universität, zwei Waisenhäuser und drei Mutter-Kind-Kliniken gebaut und ausgestattet . Alle Projekte werden ausschließlich mit privaten Spenden, unter Verzicht auf öffentliche Mittel, finanziert. Mehr als 2.000 AfghanInnen finden dort Arbeit und Lohn.

Der Referent hat Einsatzkräfte für Afghanistan vorbereitet

Erös lebt und arbeitet die Hälfte des Jahres vor Ort. Er spricht die Sprache der Menschen und begegnet ihnen mit Respekt und auf Augenhöhe. Seit seiner vorzeitigen, freiwilligen Pensionierung 2002 hat Erös Polizeibeamte, Offiziere der NATO, Hilfsorganisationen und Journalisten für ihren Einsatz in Afghanistan ausgebildet. Er hat das Auswärtige Amt und den Bundestagsausschuss „Entwicklungshilfe“ beraten und in mehr als 3.000 Veranstaltungen im In- und Ausland zu Afghanistan vorgetragen.

Für seine Arbeit wurde Erös unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse, dem Bayerischen Verdienstorden, sowie dem Theodor Heuss- und dem Europäischen Sozial-Preis ausgezeichnet. In seinen beiden Bestsellern „Tee mit dem Teufel – als Arzt in Afghanistan“ und „Unter Taliban, Warlords und Drogenbaronen“ erklärt Erös Kultur und die jüngste Geschichte und schildert seine persönlichen Erfahrungen. (AZ)